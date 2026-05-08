Rimini blindata per il Raduno dei Carabinieri | tutte le info su strade chiuse eventi e sfilata sul lungomare

Rimini è stata resa più sicura in vista del Raduno Nazionale dei Carabinieri, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio. Durante questi giorni, diverse strade di Marina Centro e del centro storico saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento di cerimonie, eventi e una sfilata sul lungomare. La città si prepara ad accogliere numerosi partecipanti, con misure di sicurezza rafforzate in tutta l’area.

Rimini si prepara ad accogliere il Raduno Nazionale dei Carabinieri, in programma dal 15 al 17 maggio, con un grande afflusso di eventi, cerimonie e iniziative che interesseranno Marina Centro e il centro storico. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste importanti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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