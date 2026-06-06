Sabato Monza blindata | tutte le strade chiuse per il corteo storico e la festa di San Gerardo ma non solo

Notizia in breve

Sabato a Monza le strade sono state chiuse in tutta la città per tre eventi principali. Si sono svolti un corteo storico, la festa di San Gerardo e una celebrazione religiosa dei cattolici dello Sri Lanka. Tutte le strade centrali sono state interdette al traffico e presidi di sicurezza sono stati allestiti lungo i percorsi. La città si è svuotata del traffico ordinario, con varchi di accesso limitati e controlli rafforzati.