Sabato Monza blindata | tutte le strade chiuse per il corteo storico e la festa di San Gerardo ma non solo

Da monzatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato a Monza le strade sono state chiuse in tutta la città per tre eventi principali. Si sono svolti un corteo storico, la festa di San Gerardo e una celebrazione religiosa dei cattolici dello Sri Lanka. Tutte le strade centrali sono state interdette al traffico e presidi di sicurezza sono stati allestiti lungo i percorsi. La città si è svuotata del traffico ordinario, con varchi di accesso limitati e controlli rafforzati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 6 giugno Monza sarà blindata. Sono in programma (in concomitanza) tre importanti eventi che richiameranno migliaia di persone: il corteo storico, la festa di San Gerardo e la festa dei cattolici dello Sri Lanka. Tutte le strade chiuse per la Rievocazione storicaLa Rievocazione storica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è specialeA Monza, la festa di san Gerardo si svolge con un corteo che attraversa la città e bancarelle di ciliegie.

Argomenti più discussi: Sabato Monza blindata: tutte le strade chiuse per il corteo storico e la festa di San Gerardo (ma non solo); Strade blindate, traffico in tilt per il passaggio di Mattarella; Monza-Catanzaro, città blindata: tutte le strade chiuse e dove vedere la partita che vale la Serie A; Il Monza torna in Serie A col brivido: il Catanzaro vince 2-0 ma non basta, i playoff promuovono i brianzoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web