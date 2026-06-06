Sabato Monza blindata | tutte le strade chiuse per il corteo storico e la festa di San Gerardo ma non solo
Sabato a Monza le strade sono state chiuse in tutta la città per tre eventi principali. Si sono svolti un corteo storico, la festa di San Gerardo e una celebrazione religiosa dei cattolici dello Sri Lanka. Tutte le strade centrali sono state interdette al traffico e presidi di sicurezza sono stati allestiti lungo i percorsi. La città si è svuotata del traffico ordinario, con varchi di accesso limitati e controlli rafforzati.
Sabato 6 giugno Monza sarà blindata. Sono in programma (in concomitanza) tre importanti eventi che richiameranno migliaia di persone: il corteo storico, la festa di San Gerardo e la festa dei cattolici dello Sri Lanka. Tutte le strade chiuse per la Rievocazione storicaLa Rievocazione storica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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