Il giornalista Trevisani ha definito il momento del Milan come una “follia” durante un intervento a Sportmediaset. Ha espresso un giudizio critico sulla gestione del club, commentando in modo deciso la situazione attuale. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva, senza ulteriori dettagli sul contesto. Non sono stati forniti commenti o spiegazioni aggiuntive sulla posizione del club o sui motivi specifici di questa valutazione.

Pe riassumere tutta l'attuale situazione del club rossonero, Trevisani non ha usato giri di parole, individuando nella mancata chiarezza vista e rivista, l'attuale problematica principale: "Una parola per commentare il momento del Milan? Follia. In questo momento è tutto talmente nebuloso, poco chiaro e rallentato che possiamo definire il momento del Milan solo folle." "L'allontamanento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri è avvenuto due settimane fa e non c'è chiarezza. La proprietà americana non capisce i tempi del calcio italiano e queto è un discorso che vale anche per la Roma che non riesce a definire il direttore sportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Trevisani: “Una parola per commentare il momento del Milan? Follia”

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