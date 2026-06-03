Cos’è il fricy il trend gastronomico del momento | È una parola un po’ sciocca ma oggi le persone sono più aperte e curiose verso queste combinazioni

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il “fricy” è un nuovo trend gastronomico che combina frutta e spezie piccanti. Dopo gli stili “swicy” (dolce e piccante) e “swavoury” (dolce e salato), questa fusione sta trovando spazio in menu e scaffali. La parola viene considerata un po’ sciocca, ma si nota una maggiore apertura e curiosità verso queste combinazioni tra consumatori. Il trend si caratterizza per l’abbinamento di sapori contrastanti, con un’attenzione crescente verso le novità nel settore alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo lo “swicy” (dolce e piccante) e lo “swavoury” (dolce e salato), sugli scaffali e nei menu sta emergendo una nuova fusione di sapori: il cosiddetto “fricy”, ovvero l’incontro tra frutta e piccante. Un’idea semplice, ma capace di trasformarsi in una delle tendenze gastronomiche più discusse dell’estate. Ma che sapore hanno davvero queste bevande e questi piatti ispirati soprattutto alle cucine sudamericane? Come riporta il The Guardian, a Londra, in un piccolo dessert café di Seven Sisters, la risposta arriva da chi li prova. Hannah, 26 anni, è alla sua terza visita al locale Mango Twist, specializzato in slushie e bowl di frutta ispirati all’America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cos8217232 il fricy il trend gastronomico del momento 200 una parola un po8217 sciocca ma oggi le persone sono pi249 aperte e curiose verso queste combinazioni
© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il “fricy”, il trend gastronomico del momento: “È una parola un po’ sciocca, ma oggi le persone sono più aperte e curiose verso queste combinazioni”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cos’è il “fricy”, il trend fruttato-speziato e come replicarlo a tavolaIl “fricy” è un nuovo trend alimentare che combina sapori fruttati e speziati, creando un mix tra dolce e piccante.

Le borse aperte (o che sembrano tali) sono il trend più forte del 2026Nel 2026, il fenomeno delle borse aperte o che sembrano tali è diventato il trend più diffuso.

cos è il fricyCos’è il fricy, il trend gastronomico del momento: È una parola un po’ sciocca, ma oggi le persone sono più aperte e curiose verso queste combinazioniIl contrasto tra dolce e piccante non è però una novità assoluta. In molte cucine del mondo, dal Messico al Vietnam fino alla Thailandia, queste combinazioni sono parte della tradizione. L’effetto è ... ilfattoquotidiano.it

Cos’è il fricy, il trend fruttato-speziato e come replicarlo a tavolaUn po’ dolce e un po’ piccante, fresco e caldo insieme, colorato e inaspettato: è il fricy, il trend food che sta conquistando social, ristoranti e cucine domestiche. Il termine nasce dall’unione di ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web