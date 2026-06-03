Il “fricy” è un nuovo trend gastronomico che combina frutta e spezie piccanti. Dopo gli stili “swicy” (dolce e piccante) e “swavoury” (dolce e salato), questa fusione sta trovando spazio in menu e scaffali. La parola viene considerata un po’ sciocca, ma si nota una maggiore apertura e curiosità verso queste combinazioni tra consumatori. Il trend si caratterizza per l’abbinamento di sapori contrastanti, con un’attenzione crescente verso le novità nel settore alimentare.

Dopo lo “swicy” (dolce e piccante) e lo “swavoury” (dolce e salato), sugli scaffali e nei menu sta emergendo una nuova fusione di sapori: il cosiddetto “fricy”, ovvero l’incontro tra frutta e piccante. Un’idea semplice, ma capace di trasformarsi in una delle tendenze gastronomiche più discusse dell’estate. Ma che sapore hanno davvero queste bevande e questi piatti ispirati soprattutto alle cucine sudamericane? Come riporta il The Guardian, a Londra, in un piccolo dessert café di Seven Sisters, la risposta arriva da chi li prova. Hannah, 26 anni, è alla sua terza visita al locale Mango Twist, specializzato in slushie e bowl di frutta ispirati all’America Latina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cos’è il “fricy”, il trend gastronomico del momento: “È una parola un po’ sciocca, ma oggi le persone sono più aperte e curiose verso queste combinazioni”

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