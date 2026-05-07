Trevisani attacca il Milan | Squadra che propone un calcio ignobile una bruttezza sconvolgente
Le critiche al Milan si fanno ancora più accese dopo le dichiarazioni di Riccardo Trevisani, che ha definito il gioco della squadra di Allegri “ignobile” e “una bruttezza sconvolgente”. Le parole del commentatore televisivo hanno riacceso il dibattito sulle prestazioni del club, che negli ultimi incontri ha mostrato segnali di difficoltà. La squadra si prepara ora a rispondere alle accuse sul campo nelle prossime sfide ufficiali.
Tornano ad accendersi i riflettori sul Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, match terminato 2-0 per i neroverdi grazie alle reti di Berardi e Laurentiè, a gettare benzina sul fuoco sono state le parole di Riccardo Trevisani. Il giornalista e telecronista sportivo, intervenuto ai microfoni di fantacalcio.it, ha voluto criticare molto duramente l'identità di gioco dai rossoneri nel corso di questa stagione calcistica. Ecco, di seguito, le sue parole: Il giornalista sportivo ha descritto il calcio e le idee del Milan 'ignobili e di una bruttezza sconvolgente'. Con questa analisi, il telecronista sportivo ha voluto criticare la filosofia del 'corto muso' di Allegri: "Il Milan è una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente, terribile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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