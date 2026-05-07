Le critiche al Milan si fanno ancora più accese dopo le dichiarazioni di Riccardo Trevisani, che ha definito il gioco della squadra di Allegri “ignobile” e “una bruttezza sconvolgente”. Le parole del commentatore televisivo hanno riacceso il dibattito sulle prestazioni del club, che negli ultimi incontri ha mostrato segnali di difficoltà. La squadra si prepara ora a rispondere alle accuse sul campo nelle prossime sfide ufficiali.

Tornano ad accendersi i riflettori sul Milan di Massimiliano Allegri. Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, match terminato 2-0 per i neroverdi grazie alle reti di Berardi e Laurentiè, a gettare benzina sul fuoco sono state le parole di Riccardo Trevisani. Il giornalista e telecronista sportivo, intervenuto ai microfoni di fantacalcio.it, ha voluto criticare molto duramente l'identità di gioco dai rossoneri nel corso di questa stagione calcistica. Ecco, di seguito, le sue parole: Il giornalista sportivo ha descritto il calcio e le idee del Milan 'ignobili e di una bruttezza sconvolgente'. Con questa analisi, il telecronista sportivo ha voluto criticare la filosofia del 'corto muso' di Allegri: "Il Milan è una squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente, terribile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani attacca il Milan: “Squadra che propone un calcio ignobile, una bruttezza sconvolgente”

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