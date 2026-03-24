Di Natale, Immobile, Quagliarella, Montella, Insigne e. Pio Esposito. Il gol in azzurro parla napoletano. Tutti attaccanti con la rete nel dna. Tutti cresciuti a Napoli e dintorni. Ormai è quasi una tradizione che il bomber dell’Inter ha intenzione di portare avanti. Ha rotto il ghiaccio a ottobre contro l’Estonia ed è già a 3 gol in 5 presenze. "Sono convinto che ne segnerà tanti altri e che per i prossimi quindici anni sarà lui il futuro in azzurro", racconta Antonio Di Natale, autore di 11 gol in 42 presenze con l’Italia e grande estimatore di Pio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Di Natale racconta Pio Esposito: "Ha talento e fame, mi ricorda Van Basten. Sarà il re dei 9 napoletani"

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