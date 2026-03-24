Inter News 24 Di Natale ha incoronato Pio Esposito paragonandolo a Marco Van Basten e prospettandogli un luminoso futuro in maglia Azzurra. Totò Di Natale, storico bomber azzurro, ha incoronato Francesco Pio Esposito dalle colonne della Gazzetta dello Sport, definendolo il futuro del calcio italiano per i prossimi quindici anni. L’ex attaccante dell’Udinese è rimasto colpito dalla maturità del giovane nerazzurro, capace di imporsi nell’ Inter di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Pio è bravo e sono felice per la stagione che sta vivendo. Al primo anno in Serie A non era facile mostrare subito queste qualità, diventare titolare nell’Inter ed essere convocato dalla Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Natale esalta Pio Esposito: «Ha talento e fame, mi ricorda questa leggenda del Milan! Sono sicuro che…»

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