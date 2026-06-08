Trento | il fatturato sale del 2,1% trainato dai mercati nazionali

Notizia in breve

A Trento, il fatturato complessivo è aumentato del 2,1%. Il settore nazionale ha registrato una crescita dell’8%, mentre quello locale ha subito una diminuzione. Non sono stati forniti dettagli sui settori specifici coinvolti o sulle cause di questa differenza tra mercato locale e nazionale. La variazione si riferisce a dati recenti relativi alle performance economiche della provincia.