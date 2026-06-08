Trento | il fatturato sale del 2,1% trainato dai mercati nazionali
A Trento, il fatturato complessivo è aumentato del 2,1%. Il settore nazionale ha registrato una crescita dell’8%, mentre quello locale ha subito una diminuzione. Non sono stati forniti dettagli sui settori specifici coinvolti o sulle cause di questa differenza tra mercato locale e nazionale. La variazione si riferisce a dati recenti relativi alle performance economiche della provincia.
Perché il fatturato nazionale cresce dell'8% mentre quello locale cala?. Quali settori stanno trascinando la ripresa economica della provincia?. Come influenzerà il conflitto in Iran sulla redditività delle imprese?. Perché le micro-imprese con meno di dieci addetti perdono occupazione?.? In Breve Trasporti +4,7% e commercio all'ingrosso +3,8% guidano la ripresa settoriale.. Vendite nazionali +8,1% compensano calo locale dello 0,6% e estero -2,2%.. Occupazione cresce dello 0,5% ma micro-imprese sotto i 10 addetti perdono 3,2%.. Ordinativi edilizia calano del 6,6% nonostante lieve ripresa manifatturiera dell'1,0%.. Il fatturato delle imprese trentine cresce dell’1,2% nel primo trimestre 2026 tra timori per l’energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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