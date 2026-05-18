Nel Trentino, il fatturato complessivo è cresciuto dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I servizi hanno contribuito in modo significativo a questa crescita, mentre il settore del commercio al dettaglio ha registrato una diminuzione di occupati. Le esportazioni hanno subito un calo, ma l’economia locale si mantiene in crescita grazie alla forte performance dei servizi. Restano aperte alcune domande sui settori che stanno sostenendo l’economia e sulle ragioni del calo di lavoratori nel commercio al dettaglio.

? Domande chiave Quali settori stanno salvando l'economia trentina dal calo delle esportazioni?. Perché il commercio al dettaglio sta perdendo lavoratori rispetto ai servizi?. Come influirà il conflitto in Medio Oriente sulle fabbriche locali?. Cosa sta spingendo le famiglie trentine a ridurre gli acquisti?.? In Breve Crescita occupazione dello 0,8% trainata dai servizi (+3,3%) e dai trasporti (+2,4%).. Contrazione del commercio al dettaglio (-1,7%) e delle costruzioni (-0,9%).. Flessione esportazioni del -3,3% causata dal protezionismo americano e crisi geopolitiche.. Fatturato trimestrale variabile: +1,0% a gennaio, +1,5% a giugno, +1,7% a fine anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, il fatturato sale dell’1,2%: i servizi trainano l’economia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fatturato imprese torna a salire, i settori che trainano la crescita economicaDopo un 2024 complesso, segnato da una marcata flessione dell’attività industriale, il 2025 si chiude con un segnale incoraggiante per il sistema...

Domenica In: fiction, cinema e concerti trainano l’economia 2026La scena musicale e televisiva italiana si prepara a un’esplosione di eventi che promettono di ridisegnare il dei consumi culturali nel primo...

In Trentino crescita del fatturato nel 2025 si è attestata all'1,2%(ANSA) - TRENTO, 18 MAG - Per delineare il quadro economico relativo al 2025, l'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento ha rielaborato in forma sintetica i principali dati dell'ec ... msn.com

Rallenta la crescita del fatturato delle imprese in TrentinoNel terzo trimestre del 2025 il fatturato delle imprese esaminate nell'indagine aumenta dello 0,7% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno. Il dato emerge dall'indagine sulla ... ansa.it