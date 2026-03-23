Milano – Ha vinto il “Sì“ in undici province su dodici. L’unica eccezione è stata la Città metropolitana di Milano, roccaforte del “No“. Ha vinto il “Sì“ con larga maggioranza soprattutto nei piccoli Comuni dell’Alta Lombardia. Dalla maggior parte dei capoluoghi, invece, è arrivato il messaggio opposto: il “No“ si è imposto a Bergamo (54,22%), Brescia (52,55%) e Milano (58,33%). Anche Como (51,11%) e Lodi (50,10%), seppur con vittorie meno schiaccianti, hanno ribaltato il trend generale lombardo, una delle tre regioni con Veneto e Friuli che si è espressa a favore della riforma sulla giustizia. Mantova con il 56,22% è invece il capoluogo di provincia dove il “No“ ha raccolto più consensi dopo Milano, seguito da Pavia (54,42%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Referendum, ecco la mappa del voto in Lombardia: No in 8 capoluoghi, il Sì trainato dai paesi

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