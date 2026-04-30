Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio | via Rovelli torna a doppio senso per sei mesi

Da lunedì 3 novembre, via Rovelli a Bergamo sarà percorribile in entrambe le direzioni per i prossimi sei mesi, a causa di un aggiornamento nel cantiere ferroviario per il collegamento verso Orio. Rfi ha annunciato la modifica alla viabilità, che interessa una zona centrale della città, per permettere lavori di adeguamento e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie. La riapertura è temporanea e si inserisce nel quadro delle attività di ristrutturazione in corso.

Bergamo. Via Rovelli torna, temporaneamente, a doppio senso di circolazione. Era lunedì 3 novembr e quando, in un tratto cruciale della strada, venne istituito il senso unico per consentire i lavori di allargamento del sedime ferroviario, necessari a realizzare lo spazio per il nuovo binario del treno per Orio. Ora Rfi ha riprogrammato le lavorazioni nell’ambito del piano per il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto, portando l’impresa esecutrice e il Comune a modificare l’ordinanza. Dal 5 maggio al 31 ottobre 2026, nel tratto compreso tra via Pizzo Recastello e il parcheggio pubblico di fronte al civico 25, via Rovelli tornerà quindi a doppio senso, con una corsia per ogni direzione di marcia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Napoli, Corso Vittorio Emanuele a senso alternato per sei mesi: cantiere da via Tasso al Suor OrsolaSi deve scavare per posizionare i nuovi cavi della media tensione tra via Tasso e il Corso Vittorio Emanuele. Leggi anche: Salvini a Orio per il cantiere del treno: “Ho sollecitato le imprese, i ritardi non ci piacciono. Se servirà, sarà lo Stato a coprire i costi” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cantieri ad Altavilla Vicentina: il sindaco Zatton fa il punto sui lavori; Gruppo Fs, Rfi: avanzano i lavori del passante AV di Firenze tra scavi e nuova stazione; Gruppo FS, RFI: avanzano i lavori del passante AV di Firenze. Rfi riprogramma il cantiere del treno per Orio: via Rovelli torna a doppio senso per sei mesiDal 5 maggio al 31 ottobre il tratto tra via Pizzo Recastello e il parcheggio di fronte al civico 25 si viagga in entrambe le direzioni. Il dopo resta un'incognita ... bergamonews.it Cantieri ad Altavilla Vicentina: il sindaco Zatton fa il punto sui lavoriCantieri ad Altavilla Vicentina: il sindaco Rossella Zatton ha riunito RFI, Iricav Due e Veneto Strade per fare il punto sui lavori in corso. vicenzareport.it RFI, MARCHE: ABBATTIMENTO DIAFRAMMA GALLERIA VALTREARA, LINEA ORTE-FALCONARA - facebook.com facebook