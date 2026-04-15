Treno per Orio e Bergamo-Ponte San Pietro Rfi prende tempo Via San Bernardino resta chiusa fino ad agosto

Un nuovo sottopasso è stato recentemente aperto presso la stazione, ma i lavori di completamento non sono ancora terminati e si prevede che richiederanno alcune settimane in più. Nel frattempo, i cantieri lungo la tratta per Orio e Bergamo-Ponte San Pietro continuano a creare disagi, mentre la strada di via San Bernardino rimane chiusa al traffico fino ad agosto. La RFI ha confermato i tempi di fermo, senza indicare modifiche al programma.

I CANTIERI. Inaugurato il sottopasso della stazione, ma per il cronoprogramma «serve qualche settimana». Il ponte riaprirà solo verso il centro. Carnevali: «Primi miglioramenti». Terzi: «Consegnare le opere al più presto». La luce che mercoledì 15 aprile si vedeva in fondo al sottopasso della stazione – inaugurato con tanto di taglio del nastro benché riaperto da gennaio – non è esattamente quella che i bergamaschi si aspettano di rivedere sui disagi che i cantieri ferroviari stanno causando da più di due anni. Il varo del collegamento con via Gavazzeni, nel suo restyling definitivo, è stata soprattutto l’occasione per provare a fare un punto sulle tempistiche dei lavori del treno per Orio e del raddoppio Fs Bergamo-Ponte.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Treno per Orio e Bergamo-Ponte San Pietro, Rfi prende tempo. Via San Bernardino resta chiusa fino ad agosto Notizie correlate Spaccio in stazione a Ponte San Pietro e furto in ospedale a Bergamo: espulsi due cittadini irregolariL’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura: gravati da precedenti penali, sono stati portati in un centro per il rimpatrio Il primo era... Leggi anche: Il sottopasso di via San Bernardino riapre a luglio con un senso unico. Rfi: “Imposto all’impresa il rispetto dei tempi” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Treno per Orio e Bergamo-Ponte San Pietro, Rfi prende tempo. Via San Bernardino resta chiusa fino ad agosto; Treno per Orio e raddoppio, incognite sui tempi: intanto slitta la riapertura del ponte di via San Bernardino; Bergamo, riaperto il sottopasso della stazione. Ma sui (pesanti) ritardi dei cantieri ferroviari rimane il giallo; Tutte le incognite dei cantieri ferroviari senza fine: Rfi promette una data entro maggio. Treno per Orio e Bergamo-Ponte San Pietro, Rfi prende tempo. Via San Bernardino resta chiusa fino ad agostoInaugurato il sottopasso della stazione, ma per il cronoprogramma «serve qualche settimana». Il ponte riaprirà solo verso il centro. Carnevali: «Primi miglioramenti». Terzi: «Consegnare le opere al pi ... ecodibergamo.it Treno per Orio e Bergamo-Ponte. Rfi: «Cantieri in ritardo»I FONDI PNRR. Tanti fronti aperti in città, ma i lavori avanzano a rilento. Senza proroga dei finanziamenti si rischia di non farcela. «Valutiamo soluzioni per recuperare». Rallentamenti anche sui ... ecodibergamo.it Si avvicina la Pasqua e negli ospedali di Seriate, Bergamo e Ponte San Pietro i nostri volontari offrono tempo e fantasia per rallegrare " a tema" i bambini e i ragazzi ricoverati, anche in tempo di festa! facebook