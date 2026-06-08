I cantieri ferroviari tra Orio e Ponte San Pietro registrano nuovi ritardi. Rfi, che monitora direttamente i lavori, punta a completare il raddoppio e il collegamento entro dicembre 2027. I due principali cantieri della provincia sono soggetti a rallentamenti nelle fasi di avanzamento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora modificato le date di consegna previste, ma i tempi si sono allungati rispetto alle stime iniziali.

I CANTIERI. I due principali cantieri ferroviari della provincia accumulano nuovi ritardi. Rfi monitora direttamente l’avanzamento dei lavori. Servirà almeno un anno in più rispetto alle previsioni iniziali per completare i principali cantieri ferroviari che interessano Bergamo e la sua provincia: il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo–Ponte San Pietro e la realizzazione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. È quanto emerso nel corso dell’incontro organizzato a Milano da Rfi nella mattinata di lunedì 8 giugno per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere infrastrutturali in Lombardia. La nuova scadenza per il completamento di entrambi gli interventi è stata fissata a dicembre 2027, salvo ulteriori imprevisti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Treno per Orio e raddoppio verso Ponte San Pietro, ritardi nei lavori: Rfi punta a chiudere a dicembre 2027

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