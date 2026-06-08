Oggi a Roma, Trenitalia e le associazioni dei consumatori hanno firmato un nuovo protocollo di partecipazione paritetica. L’accordo prevede incontri periodici tra le parti per discutere questioni legate ai servizi ferroviari e ai diritti dei passeggeri. La firma si è svolta in un ufficio di rappresentanza, con la presenza di rappresentanti di entrambe le parti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo.

Trenitalia, società del Gruppo FS, e le associazioni dei consumatori hanno firmato oggi a Roma il nuovo protocollo di conciliazione paritetica, aggiornando uno strumento pensato per offrire ai viaggiatori una via semplice, gratuita e rapida per risolvere eventuali controversie con l’azienda senza avviare un contenzioso giudiziario. La sottoscrizione è avvenuta nella sede di FS al termine di un incontro dedicato al Piano Estate 2026, occasione in cui si è parlato anche di assistenza ai passeggeri, informazione al pubblico e qualità dell’esperienza di viaggio durante i mesi di maggiore mobilità. A sottoscrivere il protocollo sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Carmelo Calì, Presidente dell’Organo Paritetico di Garanzia, in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trenitalia rinnova il protocollo di partecipazione paritetica con le associazioni dei consumatori

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