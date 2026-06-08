Trenitalia rinnova il protocollo di partecipazione paritetica con le associazioni dei consumatori

Da tpi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi a Roma, Trenitalia e le associazioni dei consumatori hanno firmato un nuovo protocollo di partecipazione paritetica. L’accordo prevede incontri periodici tra le parti per discutere questioni legate ai servizi ferroviari e ai diritti dei passeggeri. La firma si è svolta in un ufficio di rappresentanza, con la presenza di rappresentanti di entrambe le parti. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trenitalia, società del Gruppo FS, e le associazioni dei consumatori hanno firmato oggi a Roma il nuovo protocollo di conciliazione paritetica, aggiornando uno strumento pensato per offrire ai viaggiatori una via semplice, gratuita e rapida per risolvere eventuali controversie con l’azienda senza avviare un contenzioso giudiziario. La sottoscrizione è avvenuta nella sede di FS al termine di un incontro dedicato al Piano Estate 2026, occasione in cui si è parlato anche di assistenza ai passeggeri, informazione al pubblico e qualità dell’esperienza di viaggio durante i mesi di maggiore mobilità. A sottoscrivere il protocollo sono stati Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, e Carmelo Calì, Presidente dell’Organo Paritetico di Garanzia, in rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori. 🔗 Leggi su Tpi.it

trenitalia rinnova il protocollo di partecipazione paritetica con le associazioni dei consumatori
© Tpi.it - Trenitalia rinnova il protocollo di partecipazione paritetica con le associazioni dei consumatori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo: Valditara rinnova il Protocollo d’intesa con le Associazioni dei familiariDomani si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza che ricorda le vittime del terrorismo interno e internazionale e le stragi collegate.

Treni in ritarto sulla linea Av Roma-Napoli: associazioni consumatori scrivono a TrenitaliaNella giornata di oggi, alcuni treni sulla linea ad alta velocità che collega Roma e Napoli hanno registrato ritardi fino a 180 minuti.

trenitalia rinnova il protocolloTrenitalia rinnova il protocollo di conciliazione paritetica: più tutele e un sistema unico per tutti i passeggeriLa conciliazione paritetica rappresenta una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre ai viaggiatori un'alternativa concreta al contenzioso legale ... affaritaliani.it

trenitalia rinnova il protocolloTrenitalia rinnova il protocollo di conciliazione: procedure più semplici e tutela estesa a tutti i serviziTrenitalia e le principali associazioni dei consumatori hanno siglato a Roma il nuovo Protocollo di Conciliazione Paritetica, aggiornando ... telenord.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web