Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo | Valditara rinnova il Protocollo d’intesa con le Associazioni dei familiari

Domani si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza che ricorda le vittime del terrorismo interno e internazionale e le stragi collegate. In questa occasione, il ministro dell'Istruzione ha annunciato il rinnovo del Protocollo d’intesa con le associazioni dei familiari delle vittime. Questa firma rafforza l’impegno delle istituzioni nel mantenere vivo il ricordo e nel promuovere iniziative di sensibilizzazione.

Domani, 9 maggio, l'Italia celebra il Giorno della Memoria dedicato a chi ha perso la vita a causa del terrorismo, sia interno che internazionale, e delle stragi ad esso collegate. Questa importante ricorrenza civile è stata istituita ufficialmente con la legge del 4 maggio 2007. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Giorno della Memoria in ricordo delle vittime del Terrorismo: programma e viabilità; Giorno della Memoria per le vittime del terrorismo, sabato 9 maggio la cerimonia in piazza San Francesco; È il Giorno della Memoria. Le iniziative a Brescia; Sesto San Giovanni, la cerimonia per il Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo.

9 maggio, giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, le celebrazioni a BresciaNell'anniversario dell’uccisione di Aldo Moro, il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio quale Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. quibrescia.it

Giorno della Memoria. Milena Santerini (Univ. Cattolica): La memoria deve diventare un monito vivo, capace di parlare al presenteNon parlerei di fallimento. Probabilmente dobbiamo cambiare il modo in cui comunichiamo ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale. A parlare è Milena Santerini dell’Università Cattolica ... agensir.it

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