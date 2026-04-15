Treni in ritarto sulla linea Av Roma-Napoli | associazioni consumatori scrivono a Trenitalia

Nella giornata di oggi, alcuni treni sulla linea ad alta velocità che collega Roma e Napoli hanno registrato ritardi fino a 180 minuti. Le associazioni di consumatori hanno scritto a Trenitalia chiedendo spiegazioni e chiarimenti sui disagi causati. La situazione ha interessato diverse corse, con passeggeri che hanno dovuto attendere a lungo prima di partire o arrivare a destinazione. La compagnia ferroviaria non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.

Ferrovie, ritardi fino a 180 minuti sulla linea Av Roma-Napoli: associazioni consumatori scrivono a Trenitalia. Va rivista gestione delle emergenze e servono indennizzi automatici per passeggeri danneggiati. A partire dalle ore 5:00, un presunto guasto tecnico tra Napoli e Afragola ha paralizzato la circolazione ferroviaria, causando il blocco di migliaia di utenti tra lavoratori, studenti, professionisti. Tuttavia, oltre al problema tecnico, ciò che appare inaccettabile è la gestione complessiva dell’emergenza. Tale situazione ha generato disagi diffusi e inaccettabili, compromettendo diritti fondamentali alla mobilità e alla corretta informazione.🔗 Leggi su 2anews.it

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