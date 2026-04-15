Negli ultimi anni si registra un rafforzamento della mobilità sostenibile, favorito da iniziative che uniscono scuola e arte urbana. La transizione verso veicoli elettrici coinvolge non solo aspetti tecnologici, ma anche un mutamento culturale che richiede il coinvolgimento delle nuove generazioni. Questo processo si sviluppa attraverso progetti educativi e interventi artistici che promuovono una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e dell’innovazione nel settore dei trasporti.

La transizione verso la mobilità elettrica è un processo tecnologico e di innovazione che per affermarsi necessità di un cambio di paradigma culturale, in particolare con il coinvolgimento delle nuove generazioni. In questa direzione si inserisce “E-Mobility @School – Il viaggio elettrizzante inizia oggi”, il progetto promosso da Ewiva, la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo di stazioni di ricarica ad altissima potenza, che unisce formazione, creatività e spazio urbano per portare i temi della sostenibilità nelle scuole. L’iniziativa arriva nelle classi attraverso un percorso educativo dedicato alla mobilità sostenibile, con l’obiettivo di rendere più concreti i temi della sostenibilità ambientale e avvicinare i giovani ai temi della transizione energetica.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La mobilità sostenibile si rafforza grazie al connubio tra scuola e arte urbana

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