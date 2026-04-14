Descalzi l’energia e il ritorno alla realtà Quando l’ideologia si scontra con la guerra

Claudio Descalzi ha dichiarato che, nel contesto europeo attuale, l’attenzione si sposta dai prezzi dell’energia ai volumi di fornitura. Questa affermazione riflette una realtà concreta, dove la priorità diventa assicurare quantità sufficienti di energia, piuttosto che concentrarsi sulle oscillazioni di prezzo. La sua analisi si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sfide legate alla guerra e alle implicazioni sul settore energetico.

C’è una frase, nelle parole di Claudio Descalzi, che più di ogni altra rivela la natura del momento europeo: non conta più il prezzo, contano i volumi. È una frase brutale, quasi elementare, e proprio per questo decisiva. Per anni l’Europa ha ragionato sull’energia come se fosse una materia regolabile solo con norme, sanzioni, obiettivi climatici e dichiarazioni politiche. Ma la guerra, soprattutto quando investe il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz, reintroduce con violenza una verità che il continente aveva cercato di rimuovere: prima ancora della transizione, prima ancora delle scelte etiche, c’è il problema della disponibilità fisica delle risorse.🔗 Leggi su It.insideover.com

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