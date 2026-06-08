Tre sezioni su 57 scrutinate | Sodano è al 59,73% Alonge invece al 40,27%

Notizia in breve

Su 57 sezioni scrutinati, tre hanno già comunicato i risultati. Il candidato Sodano ottiene il 59,73% delle preferenze, mentre Alonge si ferma al 40,27%. È ancora presto per avere un quadro completo, poiché solo alcune sezioni hanno terminato lo scrutinio e i dati sono parziali. Non si conoscono ancora i risultati definitivi o la distribuzione delle preferenze nelle altre sezioni.