Tre sezioni su 57 scrutinate | Sodano è al 59,73% Alonge invece al 40,27%
Su 57 sezioni scrutinati, tre hanno già comunicato i risultati. Il candidato Sodano ottiene il 59,73% delle preferenze, mentre Alonge si ferma al 40,27%. È ancora presto per avere un quadro completo, poiché solo alcune sezioni hanno terminato lo scrutinio e i dati sono parziali. Non si conoscono ancora i risultati definitivi o la distribuzione delle preferenze nelle altre sezioni.
E' presto per avere il polso della situazione. Soltanto 3, almeno per il momento, su un totale di 57, le sezioni scrutinate. E stando ai dati ufficiali dell'ufficio Elettorale di Palazzo dei Giganti, il candidato sindaco Michele Sodano è al 59,73%. Il candidato Dino Alonge è invece al 40,27%. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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