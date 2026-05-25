Sodano rimane avanti e sopra il 40% | scrutinate 51 sezioni su 57
Michele Sodano mantiene una maggioranza superiore al 40% dei voti, con 6.935 preferenze e una percentuale del 40,60%. Su 57 sezioni, sono state scrutinate 51. Questi dati rafforzano la sua posizione di vantaggio rispetto agli altri candidati, rendendo possibile la sua elezione al primo turno senza bisogno di un secondo scrutinio.
Michele Sodano rimane ancorato al comando con 6.935 voti, pari al 40,60%. Si tratta di un piccolo passo avanti che consolida ancora di più il superamento della soglia del 40 per cento che consentirebbe al giovane candidato sindaco del Campo largo di essere eletto al primo turno.Al comitato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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