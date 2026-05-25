Sodano in avanti dopo 33 sezioni scrutinate segue Alonge
Dopo lo scrutinio di 33 sezioni su 57 ad Agrigento, Michele Sodano si mantiene in testa con il 39,84% dei voti, pari a 2.634 preferenze. Al secondo posto si trova Alonge, anche se i dettagli sul suo risultato non sono stati ancora comunicati. Il conteggio prosegue e si attendono ancora i risultati delle sezioni rimanenti.
Con 33 sezioni scrutinate su 57 ad Agrigento, Michele Sodano resta in testa con il 39,84% e 2.634 voti. Dino Alonge segue al 35,84% con 2.370 preferenze. Più distanti Luigi Gentile, che si attesta al 14,04%, e Giuseppe Di Rosa fermo al 10,28%. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Testa a testa fra Alonge e Sodano dopo 17 sezioni scrutinate
Prima proiezione dopo il 5% di sezioni scrutinate: avanti BasileDopo il 5% delle sezioni scrutinate, la proiezione indica che il candidato di centrosinistra è al 53,7%, con un ampio vantaggio rispetto agli altri.