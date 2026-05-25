Sodano in avanti dopo 33 sezioni scrutinate segue Alonge

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo lo scrutinio di 33 sezioni su 57 ad Agrigento, Michele Sodano si mantiene in testa con il 39,84% dei voti, pari a 2.634 preferenze. Al secondo posto si trova Alonge, anche se i dettagli sul suo risultato non sono stati ancora comunicati. Il conteggio prosegue e si attendono ancora i risultati delle sezioni rimanenti.

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Con 33 sezioni scrutinate su 57 ad Agrigento, Michele Sodano resta in testa con il 39,84% e 2.634 voti. Dino Alonge segue al 35,84% con 2.370 preferenze. Più distanti Luigi Gentile, che si attesta al 14,04%, e Giuseppe Di Rosa fermo al 10,28%. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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