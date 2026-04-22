Da dopodomani fino al 30 aprile, si svolgerà una settimana di eventi e incontri per ricordare il 120° anniversario della nascita di Enrico Mattei, nato il 29 aprile 1906 ad Acqualagna. La serie di iniziative comprende diverse attività volte a celebrare questa ricorrenza, coinvolgendo vari protagonisti e organizzazioni nel territorio. L’evento si inserisce nel calendario dedicato alla commemorazione di questa figura storica.

di Matteo Parrini Una settimana di eventi, da dopodomani a giovedì 30 aprile, accompagnerà il 120esimo anniversario della nascita di Enrico Mattei, avvenuta il 29 aprile 1906 ad Acqualagna. Ad organizzare la Settimana Matteiana, in onore dello statista e fondatore dell’Eni, la Fondazione Enrico Mattei. Si inizierà dopodomani alle 17.30 nella sala convegni di Palazzo Ottoni con un incontro sul rapporto tra Mattei e le Marche, con ospiti illustri tra cui l’imprenditore e presidente dello Yacht Club Italiano Carlo Cameli e Marco Boldrini, figlio del professore matelicese ed ex presidente dell’Eni Marcello Boldrini. Domenica, a Braccano, di fronte ai murales di Mattei e don Enrico Pocognoni sarà ricordato l’impegno partigiano di Mattei con lo storico Igino Colonnelli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 120 anni dalla nascita di Mattei. Una settimana di incontri ed eventi

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