Concorso letterario Giana Anguissola 2026 le premiazioni
Nella cornice della ex chiesa del Carmine, si è svolta la premiazione del concorso letterario "Giana Anguissola" dedicato alle scuole secondarie di 2° grado, promosso dal Comune di Piacenza e dalla Biblioteca Passerini Landi in collaborazione con la cooperativa Equilibri, i cui referenti Eros.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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