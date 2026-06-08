Travaglio e il paradosso dell’errore | l’impossibilità di chiedere scusa

Notizia in breve

Un giornalista ha affrontato un errore, ma ha evitato di chiedere scusa, preferendo reinterpretare le circostanze. In un caso recente, ha modificato la narrazione originale senza riconoscere l’errore, mantenendo una posizione di non ammissione. La strategia consiste nel contestare le smentite, senza accettare formalmente il fallimento. La comunicazione si è spostata da una semplice correzione a una rivisitazione dei fatti, senza che siano state fatte dichiarazioni di scuse.