Il giornalista Marco Travaglio ha chiesto scuse al pubblico ministero dopo una dichiarazione in cui il magistrato ha accusato il quotidiano di falsità. Travaglio ha dichiarato che, nonostante possano essere fatte affermazioni infondate, la procura generale non può accusare il giornale di diffamazione o falso. L’avvocato dell’editore ha minacciato di denunciare il pubblico ministero se non si scuserà ufficialmente. La disputa riguarda un articolo sul caso Minetti.

"Può anche raccontare che gli asini volano, ma l'unica cosa che la procura generale non può fare è accusare il Fatto quotidiano di falso. È diffamazione; non possono farlo perché non hanno sentito le persone che abbiamo sentito noi. Quella cosa lì se la rimangiano e ci chiedono scusa altrimenti li denunciamo". Marco Travaglio non ci sta e replia alla procura generale di Milano che ha bollato come falsi gli scoop giornalistici su Nicole Minetti. "Non sta a a noi del Fatto quotidiano dare o togliere le grazie, lo fa chi ne ha la competenza", ha detto il direttore della testata a Otto e Mezzo su La7, "Ci siamo semplicemente occupati di una grazia che non stava né in cielo né in terra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Minetti, Travaglio contro il pg: "Ci diffama, chieda scusa o denunciamo"

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Lilli e tu - insieme alla redazione di @OttoemezzoTW - non pensi di dover chiedere scusa ai telespettatori per aver dato tanto risalto al presunto caso #Minetti inventato dal giornale di #Travaglio? #ottoemezzo x.com

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