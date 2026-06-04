Grazia a Minetti Travaglio | La procura di Milano chieda scusa al Fatto Quotidiano

Il giornalista Travaglio ha richiesto alla procura di Milano di scusarsi con il Fatto Quotidiano, dopo aver accusato il giornale di falso. Secondo Travaglio, l’accusa rappresenta diffamazione e non può essere considerata un’azione legale. Ha aggiunto che, in assenza di scuse, si procederà con una denuncia. La richiesta è stata fatta in seguito a una dichiarazione rilasciata dalla procura, che aveva accusato il giornale di aver diffuso informazioni false.

(Adnkronos) – "La procura non può accusare il Fatto Quotidiano di falso, è diffamazione. Quella cosa lì se la rimangiano e chiedono scusa, altrimenti li denunciamo". Marco Travaglio, direttore del fatto Quotidiano, si esprime così a Otto e mezzo, su La7, in relazione alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. La procura generale di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi

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