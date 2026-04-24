Scoperto maxi scavo a Ceccano con dentro divani reti metalliche e probabilmente amianto | donna denunciata

A Ceccano è stato scoperto uno scavo di grandi dimensioni contenente diversi rifiuti, tra cui divani e reti metalliche. Durante i controlli, sono stati trovati materiali sospetti, tra cui potrebbe esserci anche amianto. Una donna è stata denunciata per smaltimento illecito di rifiuti, e il sequestro dell’area è stato immediato. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire la provenienza e la natura dei materiali trovati.

Eseguita una denuncia nella periferia urbana del Comune di Ceccano (Frosinone). Una donna è stata individuata come responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti dopo il ritrovamento di un ampio scavo contenente materiali di vario genere, tra cui anche possibili lastre di amianto. L’intervento è stato eseguito per contrastare pratiche illegali di gestione dei rifiuti e tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Sequestro e indagini nella periferia di Ceccano Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno effettuato un sequestro in un’area situata nella periferia urbana del Comune di Ceccano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scoperto maxi scavo a Ceccano con dentro divani, reti metalliche e probabilmente amianto: donna denunciata Notizie correlate Leggi anche: Maxi-bonifica all'ex Poderaccio: barriere ad alta resistenza, new jersey e reti metalliche per impedire nuove discariche