Camion con una gru danneggia i cavi del tram | sospese le linee tra via Notarbartolo Cep e Borgo Nuovo
Un camion con una gru ha rotto i cavi della rete tranviaria in via Beato Angelico, nella zona Uditore, e poi è scomparso. A causa del danno, sono state sospese le linee di tram tra via Notarbartolo, Cep e Borgo Nuovo. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. La polizia sta indagando sulla scomparsa del veicolo e sulla causa del danno ai cavi. La circolazione dei tram è ancora interrotta in quella zona.
Un camion che trasportava una gru ha gravemente danneggiato i cavi della rete tranviaria all’altezza di via Beato Angelico, in zona Uditore, e si è poi dileguato. L'incidente, che si è verificato intorno alle 6, non ha causato feriti ma conseguenze sulla circolazione dei tram. Le linee 2, 3 e 4. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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