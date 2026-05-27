Camion con una gru danneggia i cavi del tram | sospese le linee tra via Notarbartolo Cep e Borgo Nuovo

Notizia in breve

Un camion con una gru ha rotto i cavi della rete tranviaria in via Beato Angelico, nella zona Uditore, e poi è scomparso. A causa del danno, sono state sospese le linee di tram tra via Notarbartolo, Cep e Borgo Nuovo. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incidente. La polizia sta indagando sulla scomparsa del veicolo e sulla causa del danno ai cavi. La circolazione dei tram è ancora interrotta in quella zona.