Qualiano controlli contro Terra dei Fuochi | sequestrato autocarro carico di rifiuti ferrosi due denunciati

Ieri mattina a Qualiano, durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia ha sequestrato un autocarro carico di rifiuti ferrosi. Due persone sono state denunciate per aver trasportato materiali senza le necessarie autorizzazioni. L'intervento rientra in un'operazione volta a contrastare il fenomeno della Terra dei Fuochi e a verificare il rispetto delle norme ambientali. Nel corso delle verifiche sono stati controllati diversi mezzi e aree della zona.

Le attività si sono concentrate nelle zone più sensibili del territorio comunale, già interessate in passato da episodi di abbandono incontrollato di rifiuti. Pattugliamenti e vigilanza hanno interessato più punti strategici, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i reati ambientali. Durante il servizio sono stati anche istituiti diversi posti di controllo: complessivamente accertate e contestate 23 violazioni al Codice della Strada. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno fermato un autocarro con a bordo due uomini, un 42enne e un 63enne. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo circolava senza copertura assicurativa e privo della revisione obbligatoria.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, controlli contro Terra dei Fuochi: sequestrato autocarro carico di rifiuti ferrosi, due denunciati Notizie correlate Terra dei Fuochi, controlli a Giugliano: sequestrato autocarro carico di rifiuti a Lago PatriaProseguono i controlli contro l’inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Terra dei Fuochi, sequestrato opificio a Capua: 65 tonnellate di rifiuti tessili e sei lavoratori in neroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Contenuti e approfondimenti Terra dei Fuochi: controlli, arresti e sequestri tra Napoli e CasertaOltre 1400 servizi di pattuglia sul territorio, 5 arresti, 146 persone denunciate, 89 veicoli sequestrati su oltre 5800 controllati, 81 siti produttivi sottoposti a sequestro su 127 controllati, più ... ansa.it Qualiano, lite brutale a Capodanno: in tre contro uno mentre sparano i fuochiAggressione brutale nella notte di Capodanno a Qualiano. Tre persone stanno facendo esplodere dei fuochi d’artificio lungo via Campana quando un uomo prova a passare con la sua auto. Nasce lite ... ilmattino.it