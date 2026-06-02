Blitz contro il traffico illecito di rifiuti | sequestrato camion con pezzi di amianto e materassi

Durante un blitz contro il traffico illecito di rifiuti, è stato sequestrato un camion che trasportava materassi e pezzi di fibra-cemento, tra cui parti di una vasca. Due uomini di 51 e 60 anni sono stati denunciati dalla polizia per gestione e trasporto non autorizzato di rifiuti.

Sono stati sorpresi mentre trasportavano materassi e pezzi, composti da fibra-cemento, di una vasca. Due canicattinesi, di 51 e 60 anni, sono stati denunciati, dalla polizia, per gestione e trasporto di rifiuti non autorizzata. Posto sotto sequestro il camion e patente di guida ritirata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Traffico illecito di rifiuti ed estorsione, 20 denunce

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