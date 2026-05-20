Nuovi ETS | costi per trasporti e famiglie fino a 15 miliardi di euro

I nuovi sistemi di scambio di emissioni (ETS) introdotti recentemente comporteranno costi aggiuntivi per il settore dei trasporti e per le famiglie, stimati fino a 15 miliardi di euro complessivi. Questi incrementi si tradurranno in un aumento dei prezzi al dettaglio, influenzando in particolare i comparti legati alla mobilità e all’energia domestica. Settori come il trasporto su strada e la fornitura di energia subiranno gli effetti più evidenti, mentre i costi si rifletteranno sui consumatori finali attraverso variazioni sui prezzi di beni e servizi.

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