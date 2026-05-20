Nuovi ETS | costi per trasporti e famiglie fino a 15 miliardi di euro
I nuovi sistemi di scambio di emissioni (ETS) introdotti recentemente comporteranno costi aggiuntivi per il settore dei trasporti e per le famiglie, stimati fino a 15 miliardi di euro complessivi. Questi incrementi si tradurranno in un aumento dei prezzi al dettaglio, influenzando in particolare i comparti legati alla mobilità e all’energia domestica. Settori come il trasporto su strada e la fornitura di energia subiranno gli effetti più evidenti, mentre i costi si rifletteranno sui consumatori finali attraverso variazioni sui prezzi di beni e servizi.
? Punti chiave Come influirà l'aumento dei costi dei trasporti sui prezzi al dettaglio?. Quali settori domestici subiranno l'impatto diretto dei nuovi oneri ETS?. Perché il sistema produttivo italiano rischia un effetto domino inflattivo?. Come potranno le famiglie proteggere il potere d'acquisto dai nuovi costi?.? In Breve Settore trasporti italiano affronta spese extra per 11 miliardi di euro.. Aggravio di 4 miliardi di euro per consumatori privati e residenziale.. Confcommercio segnala rischi di inflazione sui prezzi finali di beni e servizi.. Costi CO2 colpiscono filiera dai vettori marittimi al riscaldamento domestico.. L’avvio del mercato europeo delle emissioni per il settore marittimo, terrestre e residenziale peserà per circa 11 miliardi di euro sul sistema dei trasporti in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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