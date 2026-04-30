Il presidente russo ha chiamato l’ex presidente americano, parlando per più di un’ora e mezza, con discussioni che hanno toccato anche la situazione a Kiev. Durante la conversazione, il leader russo ha aperto alla possibilità di una tregua per il 9 maggio, mentre gli Stati Uniti hanno riferito di aver già speso 25 miliardi di dollari in operazioni militari. Trump ha anche manifestato l’intenzione di prolungare il blocco dello stretto di Hormuz.

E se Donald Trump fosse intenzionato a giocare di sponda con Vladimir Putin per chiudere la crisi iraniana? Ieri, i due presidenti hanno avuto una telefonata di un’ora e mezza. Secondo Ria Novosti, hanno discusso di quanto sta accadendo nella Repubblica islamica e nel Golfo Persico. Nell’occasione, il capo del Cremlino avrebbe messo sul tavolo delle proposte per risolvere la questione del nucleare di Teheran. I due hanno inoltre affrontato il capitolo ucraino. Trump ha sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco in Ucraina, mentre lo zar, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di una tregua entro il Giorno della vittoria (vale a dire il 9 maggio).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Putin telefona a Trump e apre alla tregua il 9 maggio. Usa: «Già spesi 25 miliardi»

Telefonata Trump Putin su Medio Oriente

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