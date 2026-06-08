Trasporti gratuiti per le forze dell' ordine in Sicilia c' è il via libera

Notizia in breve

Da oggi, personale delle forze dell'ordine, militari e civili, può viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano in Sicilia. La decisione è stata approvata e permette a queste categorie di usufruire di trasporti gratuiti sui mezzi di linea. La misura riguarda sia forze armate sia corpi a ordinamento civile e militare. La gratuità si applica ai mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano.