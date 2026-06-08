Trasporti gratuiti per le forze dell' ordine in Sicilia c' è il via libera

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da oggi, personale delle forze dell'ordine, militari e civili, può viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano in Sicilia. La decisione è stata approvata e permette a queste categorie di usufruire di trasporti gratuiti sui mezzi di linea. La misura riguarda sia forze armate sia corpi a ordinamento civile e militare. La gratuità si applica ai mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il personale delle forze armate e dei corpi a ordinamento militare e civile da oggi potrà viaggiare gratis sui mezzi di trasporti pubblico locale su gomma extraurbano in Sicilia. Il provvedimento infatti è stato pubblicato sul supplemento ordinario numero 25 alla Gazzetta ufficiale della Regione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Palermo: in Sicilia bus extraurbani gratuiti per le forze dellordine

Video Palermo: in Sicilia bus extraurbani gratuiti per le forze dellordine

Notizie e thread social correlati

C'è il via libera: in Sicilia trasporti gratuiti per le forze dell'ordineÈ stato approvato un provvedimento che consente a tutto il personale in servizio delle forze armate, dei corpi a ordinamento militare e civile di...

Trasporti gratuiti per le forze dell'ordine, manovra ancora bloccata: appello del Sim alla RegioneLa Regione ha approvato la proposta per i trasporti gratuiti destinati alle forze dell’ordine, ma la misura non è ancora attiva.

Temi più discussi: Trasporti gratuiti per le forze dell'ordine, manovra ancora bloccata: appello del Sim alla Regione; Trasporti gratuiti per le forze dell'ordine, il Sim Carabinieri Palermo: La Sicilia esca dalle secche della burocrazia; La nuova linea 18 collega i parcheggi gratuiti di Trento Sud con gli ospedali, i centri sportivi e la stazione di piazza Dante; Sasso Deidda contro Massimo Zedda sui trasporti gratuiti: Prima studi come funziona il settore.

trasporti gratuiti per leTrasporti gratuiti per le forze dell'ordine, il Sim Carabinieri Palermo: La Sicilia esca dalle secche della burocraziaNon è più una questione di coperture finanziarie o di volontà politica, ma di tempi burocratici. È la denuncia della Segreteria provinciale del Sim Carabinieri Palermo che torna a sollecitare il ripri ... msn.com

Milano Cortina 2026, trasporti ferroviari gratuiti per le Forze dell’OrdineIn occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, le Forze dell’Ordine potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto ferroviario regionale nell’area Mi1-Mi3 ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web