Trasporti gratuiti per le forze dell' ordine manovra ancora bloccata | appello del Sim alla Regione

Notizia in breve

La Regione ha approvato la proposta per i trasporti gratuiti destinati alle forze dell’ordine, ma la misura non è ancora attiva. Nonostante siano stati stanziati fondi e le votazioni in aula siano state superate, i lavoratori non beneficiano ancora del beneficio. Il Sindacato delle Forze dell’Ordine ha lanciato un appello affinché si proceda con l’attuazione della misura.