Trasporti gratuiti per le forze dell' ordine manovra ancora bloccata | appello del Sim alla Regione
La Regione ha approvato la proposta per i trasporti gratuiti destinati alle forze dell’ordine, ma la misura non è ancora attiva. Nonostante siano stati stanziati fondi e le votazioni in aula siano state superate, i lavoratori non beneficiano ancora del beneficio. Il Sindacato delle Forze dell’Ordine ha lanciato un appello affinché si proceda con l’attuazione della misura.
Un paradosso tutto siciliano, fatto di stanziamenti certi, votazioni d'aula superate, ma zero effetti pratici per i lavoratori. È la fotografia scattata dalla segreteria provinciale del sindacato Sim Carabinieri Palermo in merito al ripristino della gratuità del trasporto pubblico locale su gomma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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