C' è il via libera | in Sicilia trasporti gratuiti per le forze dell' ordine

Notizia in breve

È stato approvato un provvedimento che consente a tutto il personale in servizio delle forze armate, dei corpi a ordinamento militare e civile di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano in Sicilia. La decisione riguarda esclusivamente il personale in servizio e si applica ai mezzi di trasporto su gomma. La misura è ora ufficiale e sarà valida sul territorio regionale.