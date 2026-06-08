C' è il via libera | in Sicilia trasporti gratuiti per le forze dell' ordine
È stato approvato un provvedimento che consente a tutto il personale in servizio delle forze armate, dei corpi a ordinamento militare e civile di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale extraurbano in Sicilia. La decisione riguarda esclusivamente il personale in servizio e si applica ai mezzi di trasporto su gomma. La misura è ora ufficiale e sarà valida sul territorio regionale.
Adesso è ufficiale: tutto il personale in servizio delle forze armate, dei corpi a ordinamento militare e civile potrà circolare gratis sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano in Sicilia. Il provvedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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