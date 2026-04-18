Nella zona del porto di Napoli, i carabinieri hanno sequestrato quasi una tonnellata di droga, scoprendo più di 560 chilogrammi di hashish nascosti all’interno di un camion. L’operazione si è svolta durante un controllo di routine, portando al rinvenimento di sostanze stupefacenti nascoste in modo accurato. L’intervento ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

Maxi operazione dei carabinieri nella zona del porto: trovati oltre 560 kg di hashish nascosti in un camion. Arrestati due uomini, sequestrati anche 78mila euro. Colpo durissimo al traffico di droga a Napoli, dove i carabinieri hanno sequestrato quasi una tonnellata di stupefacenti tra hashish e cocaina. L’operazione è scattata nella zona adiacente all’ingresso del porto, durante un controllo mirato del territorio. Droga Napoli: scoperto camion sospetto vicino al porto. È da poco tramontato il sole quando i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella perlustrano le principali arterie della città. Durante il servizio, i militari notano un camion fermo in modo sospetto nei pressi dell’area portuale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, sequestrata quasi una tonnellata di droga: scoperto camion carico di hashish

Notizie correlate

Leggi anche: Maxi operazione tra Milano, Monza e Torino, 13 arresti e sequestrata oltre una tonnellata di droga

Torino: sequestrata mezza tonnellata di droga con tre arresti, l'operazione dei carabinieriI Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno sequestrato quasi mezza tonnellata di sostanze stupefacenti nell’ambito di un’operazione contro lo...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Savoia, torna il bar allo stadio Giraud: via libera per le partite decisive; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Selvaggina ignota e depositi abusivi: chiuso ristorante, sequestrati 800 chili di cibo; ? In albergo con droga, un’arma e munizioni: sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina.

Napoli, maxi sequestro di droga al porto: quasi una tonnellata tra hashish e cocaina, due arrestiScoperto un camion con doppio fondo nei pressi dell’ingresso del porto: i Carabinieri sequestrano oltre 560 chili di hashish, 27 chili in casa e 3 chili di cocaina. Arrestati un 54enne spagnolo e un 3 ... ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, operazione «Porto Sicuro»: sequestrata quasi una tonnellata di stupefacentiNapoli - Un colpo durissimo alle rotte del narcotraffico internazionale è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli ... cronachedellacampania.it

RTL 102.5. . Il 16 aprile, a Napoli, un gruppo di rapinatori si è barricato all’interno della filiale in piazzale Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, dando vita a momenti di forte tensione. Clienti e personale sono stati fatti uscire dopo attimi di paura, mentre i m - facebook.com facebook

Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole #videoevidenza x.com