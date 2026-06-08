Tramvia Libertà-Bagno | l’IA e il digitale guidano i cantieri

Notizia in breve

I cantieri della tramvia Libertà-Bagno sono gestiti con l’uso di intelligenza artificiale e strumenti digitali per coordinare i venti fronti di lavoro e prevenire disagi. La tecnologia digitale permette inoltre di monitorare e pianificare le operazioni, garantendo la sicurezza e l’efficienza. Per gestire il flusso di circa 11 milioni di passeggeri annui, sono implementati sistemi di controllo e informazione in tempo reale. Le soluzioni tecnologiche sono integrate nel processo di avanzamento dei lavori.