Tramvia Libertà-Bagno | l’IA e il digitale guidano i cantieri
I cantieri della tramvia Libertà-Bagno sono gestiti con l’uso di intelligenza artificiale e strumenti digitali per coordinare i venti fronti di lavoro e prevenire disagi. La tecnologia digitale permette inoltre di monitorare e pianificare le operazioni, garantendo la sicurezza e l’efficienza. Per gestire il flusso di circa 11 milioni di passeggeri annui, sono implementati sistemi di controllo e informazione in tempo reale. Le soluzioni tecnologiche sono integrate nel processo di avanzamento dei lavori.
Come faranno venti fronti di lavoro simultanei a non creare caos?. Quale tecnologia permetterà di gestire 11 milioni di passeggeri ogni anno?. Come può l'intelligenza artificiale ridurre i ritardi nei cantieri urbani?. Cosa accadrà ai 9mila spostamenti in auto eliminati ogni giorno?.? In Breve Tracciato di 7,2 km con 17 fermate per 11 milioni di passeggeri annui. Riduzione prevista di 9mila spostamenti quotidiani in auto verso Ripoli. Gestione di 20 fronti di lavoro simultanei tramite piattaforma PlanRadar. Collaborazione tra Architecna, PlanRadar e assessore Andrea Giorgio per il Comune. La nuova tramvia Libertà-Bagno a Ripoli punta sulla tecnologia digitale per gestire i cantieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Tramvie, conto alla rovescia per le nuove linee: Via ai lavori entro l’estate; Ponte da Verrazzano: lì passerà la tramvia ma solo dopo una radiografia e dei test, poi la chiusura; Ponte da Verrazzano, ora si attende la super perizia. La speranza è chiudere i cantieri entro fine ottobre; Tramvia, Firenze accelera: entro l’estate al via i cantieri per Rovezzano e Piagge.
Assessore @andrea.giorgio86 , #poliziamunicipale di #firenze , in merito ai #newjersey non in regola sul cantiere #tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli, abbiamo mandato PEC il 04/06/26 (come da foto), per sollecitare VERIFICHE. Ad oggi NIENTE È CAMBIA facebook
Tramvia, indagini di bonifica bellica sulla linea Libertà-Rovezzano: cambia la viabilitàPrevisti restringimenti e divieti di sosta, e per la linea per Bagno a Ripoli intervento di Terna in piazza Beccaria ... msn.com
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