Tramvia Libertà-Rovezzano tre anni di cantieri Si parte questa estate lavori a macchia di leopardo

Dopo tre anni di lavori, la tramvia tra Libertà e Rovezzano sta per riprendere con l’avvio dei cantieri previsti quest’estate. Il progetto prevede la realizzazione di quindici fermate distribuite su un percorso di circa 6 chilometri e 100 metri. I lavori saranno condotti in varie parti della tratta, con interventi a macchia di leopardo lungo l’intera linea. La conclusione è prevista per la fine del prossimo anno.

Firenze, 27 aprile 2026 – Quindici fermate lungo 6 chilometri e 100 metri di tracciato lungo le viscere del Campo di Marte prima e di Coverciano poi con alcuni nodi particolarmente critici, su tutti il passaggio dei binari all’altezza del cavalcavia delle Cure e poi la curva allo stadio Franchi con la svolta a destra verso via Campo d’Arrigo. Serviranno tre anni di cantieri, con l’avvio dei lavori previsto già quest’estate, per portare a compimento il secondo ramo della linea 3 della tramvia (la 2.2.) Libertà-Rovezzano, secondo le previsioni operativa, collaudi compresi, nel luglio del 2029. Per non creare ulteriori aggravi sulla viabilità cittadina – già fortemente compromessa, specie sui viali – quest’estate i cantieri partiranno da quella che sarà l’area del capolinea della 3.🔗 Leggi su Lanazione.it

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