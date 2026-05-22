Stellantis e Qualcomm | l’IA e lo Snapdragon guidano l’auto digitale

Recentemente, Stellantis e Qualcomm hanno annunciato una collaborazione per integrare l’intelligenza artificiale e i processori Snapdragon nei veicoli. Questa partnership mira a sviluppare automobili dotate di funzioni digitali avanzate, simili a quelle di uno smartphone. Si discute di come questa evoluzione possa modificare l’esperienza di guida e di quali siano i problemi tecnici legati alla gestione di grandi quantità di dati all’interno dei veicoli. La questione riguarda anche la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi adottati.

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? Domande chiave Come cambierà l'esperienza di guida con un'auto simile a uno smartphone?. Quali rischi tecnici deve affrontare la gestione dei dati massivi in auto?. Perché Stellantis ha scelto di affidare la guida autonoma a Qualcomm?. Cosa comporta per i marchi del gruppo la nuova architettura centralizzata?.? In Breve Integrazione sistemi Snapdragon Digital Chassis nella piattaforma elettronica STLA Brain.. Scalabilità modulare Snapdragon Ride Pilot per guida autonoma di Livello 2+.. Possibile acquisizione della società di simulazione aiMotive da parte di Qualcomm.. Riduzione costi tramite architettura digitale standardizzata su tutti i marchi Stellantis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis e Qualcomm: l’IA e lo Snapdragon guidano l’auto digitale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Qualcomm snapdragon wear elite tra i migliori di mwc 2026nel contesto del Mobile World Congress, Qualcomm ha presentato il snapdragon wear elite, chipset progettato per wearables come orologi intelligenti e... Qualcomm punta su TSMC: Samsung esclusa dai nuovi chip SnapdragonQualcomm ha preso una decisione drastica per i suoi prossimi processori di punta, escludendo Samsung dalla produzione dei chip Snapdragon 8 Elite Gen... Stellantis accelera sul software con Qualcomm per l'auto del futuroLa collaborazione pluriennale tra il colosso dell'automotive e il gigante dei semiconduttori si estende alla piattaforma Snapdragon Digital Chassis e all'automazione, con l'obiettivo di standardizzare ... adnkronos.com automotive compass - Results on X | Live Posts & Updates x.com Stellantis e Qualcomm, chip e AI per le auto del futuroStellantis rafforza l’accordo con Qualcomm: chip Snapdragon, STLA Brain, cockpit digitale e ADAS per le auto del futuro. affaritaliani.it