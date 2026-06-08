Tramvia indagini di bonifica bellica sulla linea Libertà-Rovezzano | cambia la viabilità

Partono le indagini di bonifica bellica sulla linea Libertà-Rovezzano della tramvia, con conseguenti modifiche alla viabilità. La fase preliminare prevede interventi di verifica e messa in sicurezza dell’area, che potrebbero durare alcune settimane. La circolazione stradale sarà alterata nelle zone interessate, con possibili deviazioni e restrizioni temporanee. La tramvia resterà operativa, ma alcune fermate potrebbero essere temporaneamente sospese o spostate.

Firenze, 8 giugno 2026 – Stanno per partire le indagini preliminari per la bonifica bellica per la linea Libertà-Rovezzano della tramvia, e questo comporterà delle modifiche alla viabilità. Sono infatti previsti restringimenti e divieti di sosta. Per quanto riguarda invece la linea per Bagno a Ripoli, è in partenza l’intervento di Terna in piazza Beccaria. Questi i provvedimenti del dettaglio. Inizieranno la sera dell’8 giugno e saranno effettuate in orario notturno, proprio per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino, alcune indagini preliminari per la bonifica per ordigni bellici lungo il percorso della linea tranviaria 3.2.2 Libertà-Rovezzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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