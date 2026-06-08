Tramvia al via le indagini per la bonifica bellica sulla futura linea Libertà-Rovezzano

Le indagini preliminari per la bonifica da ordigni bellici lungo il tracciato della linea tramviaria 3 sono state avviate nella notte di lunedì 8 giugno. Le attività riguardano la futura linea tra Libertà e Rovezzano e sono state avviate per verificare la presenza di eventuali ordigni inesplosi nel percorso. Le operazioni di bonifica sono in corso e coinvolgono tecnici specializzati, senza che siano stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sulle aree interessate.

Partono questa sera, nel corso della notte di oggi lunedì 8 giugno, le indagini preliminari per la bonifica da ordigni bellici lungo il tracciato della linea tranviaria 3.2.2 Libertà-Rovezzano. Le operazioni, necessarie in vista dell’avvio dei lavori, saranno svolte per fasi tra le 21 e le 6 del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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