Tramvia il cantiere diventa digitale | controlli in tempo reale e intelligenza artificiale per la nuova linea

Notizia in breve

Il cantiere della nuova linea di tramvia ora utilizza strumenti digitali per monitorare i lavori. Attraverso controlli in tempo reale, vengono rilevate e risolte criticità con pochi clic. I documenti sono accessibili in pochi secondi e l’intelligenza artificiale supporta le decisioni operative. La piattaforma digitale permette di aggiornare costantemente lo stato di avanzamento e di intervenire rapidamente in caso di problemi.