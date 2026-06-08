Tramvia il cantiere diventa digitale | controlli in tempo reale e intelligenza artificiale per la nuova linea
Il cantiere della nuova linea di tramvia ora utilizza strumenti digitali per monitorare i lavori. Attraverso controlli in tempo reale, vengono rilevate e risolte criticità con pochi clic. I documenti sono accessibili in pochi secondi e l’intelligenza artificiale supporta le decisioni operative. La piattaforma digitale permette di aggiornare costantemente lo stato di avanzamento e di intervenire rapidamente in caso di problemi.
Un cantiere che si aggiorna in tempo reale, criticità individuate e risolte con pochi clic, documenti consultabili in pochi secondi e persino l'intelligenza artificiale a supporto delle decisioni operative. La nuova tramvia fiorentina guarda al futuro non solo per il servizio che offrirà ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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