Macfrut l’intelligenza artificiale sbarca tra i filari | la nuova frontiera digitale per l' ortofrutta

Durante la fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo, un'azienda italiana specializzata in soluzioni software con intelligenza artificiale ha partecipato per la prima volta. La società sviluppa sistemi ERP avanzati destinati alle imprese manifatturiere e ha presentato le proprie innovazioni tra i filari di Macfrut. La presenza di questa realtà rappresenta un ingresso nel mondo dell'ortofrutta con tecnologie digitali all'avanguardia.

Centro Software, software house italiana che sviluppa Erp con intelligenza artificiale e soluzioni software avanzate dedicate alle imprese manifatturiere, partecipa per la prima volta a Macfrut, la fiera internazionale di riferimento per il settore ortofrutticolo, segnando un passo nel percorso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza artificiale e infrastrutture predittive: la nuova frontiera della gestione digitale La nuova frontiera. Come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando la pianificazione militare americanaWashington, 12 marzo 2026 – Dopo lo scoppio della guerra in Iran, negli Stati Uniti, il dibattito sull’Intelligenza Artificiale militare si sta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Macfrut 2026, un’edizione ricca di eventi da non perdere; Macfrut 2026: una guida fra saloni, focus e info utili; La ricerca, se non viene divulgata, serve a ben poco; Aweta protagonista a Macfrut 2026 con soluzioni per avocado e mango. L’Intelligenza Artificiale a scuola è ben diversa dallo studiarla: le 3 definizioni fondamentali per il futuro della didatticaEcco le differenze tra usare intelligenza artificiale, avere consapevolezza dei rischi e studiare la vera programmazione dei sistemi ... orizzontescuola.it Nel mondo una persona su due usa l’intelligenza artificialeSecondo lo Stanford AI Index 2026, l’adozione dell’AI è più veloce di Internet e dei PC. Ma se il gap tra USA e Cina si annulla, crescono le preoccupazioni ... repubblica.it Martedì 21 aprile al Macfrut a Rimini, incontro con il ministro Lollobrigida sul futuro digitale dell’ortofrutta italiana Organizzato da Coldiretti.... facebook #Ortofrutta, @Confagricoltura #Confagricoltura a @MacfrutFiera #Macfrut con approfondimenti dedicati a produzioni, competitivita’ e formazione x.com