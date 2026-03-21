A Palomae, il progetto Scire avvia martedì 7 aprile un nuovo corso incentrato su alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale. L'iniziativa mira a coinvolgere la cittadinanza attiva, offrendo strumenti e conoscenze per affrontare le sfide della tecnologia moderna. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza digitale tra i partecipanti, senza coinvolgimenti o dichiarazioni di altri soggetti.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva A Palomar il nuovo corso del progetto Scire in avvio martedì 7 aprile. Iscrizioni aperte fino a lunedì 30 marzo. Prosegue a San Giovanni Valdarno il percorso di educazione permanente promosso dal progetto Scire, con un nuovo corso dedicato all’alfabetizzazione digitale e all’intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva. L’iniziativa si svolgerà negli spazi di Palomar - Casa della Cultura in piazza della Libertà, ormai punto di riferimento per la formazione e la crescita culturale della comunità. Il corso, gratuito e aperto a tutti previa iscrizione, prenderà il via martedì 7 aprile e proseguirà con altri quattro appuntamenti nelle giornate del 9, 14, 16 e 21 aprile, sempre dalle ore 17 alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale per la cittadinanza attiva a Palomae

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