Solstizio sull' Etna | passeggiata al tramonto fino al rifugio Gemellaro
Durante il solstizio d’estate, si è svolta una passeggiata sull’Etna, partendo al tramonto e arrivando fino al rifugio Gemellaro. L’escursione si è svolta nel tardo pomeriggio e in serata, ed è stata aperta a tutti, senza particolari requisiti di esperienza. L’attività ha previsto un percorso semplice e rilassante, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica e condivisa.
Per questa giornata di inizio estate ti proponiamo una passeggiata semplice e rilassante pomeridiano-serale sull’Etna, adatta a tutti, perfetta per chi ha voglia di staccare, respirare e condividere un’esperienza autentica. Partiremo nel tardo pomeriggio e, passo dopo passo, ci immergeremo in un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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