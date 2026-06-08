Solstizio sull' Etna | passeggiata al tramonto fino al rifugio Gemellaro

Notizia in breve

Durante il solstizio d’estate, si è svolta una passeggiata sull’Etna, partendo al tramonto e arrivando fino al rifugio Gemellaro. L’escursione si è svolta nel tardo pomeriggio e in serata, ed è stata aperta a tutti, senza particolari requisiti di esperienza. L’attività ha previsto un percorso semplice e rilassante, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica e condivisa.