Solstizio sull' Etna | passeggiata al tramonto fino al rifugio Gemellaro

Da cataniatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il solstizio d’estate, si è svolta una passeggiata sull’Etna, partendo al tramonto e arrivando fino al rifugio Gemellaro. L’escursione si è svolta nel tardo pomeriggio e in serata, ed è stata aperta a tutti, senza particolari requisiti di esperienza. L’attività ha previsto un percorso semplice e rilassante, con l’obiettivo di offrire un’esperienza autentica e condivisa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per questa giornata di inizio estate ti proponiamo una passeggiata semplice e rilassante pomeridiano-serale sull’Etna, adatta a tutti, perfetta per chi ha voglia di staccare, respirare e condividere un’esperienza autentica. Partiremo nel tardo pomeriggio e, passo dopo passo, ci immergeremo in un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pasqua sull'Etna: trekking fino al rifugio di Monte Gemellaro

Leggi anche: Pasquetta sull'Etna: da Piano Vetore al rifugio Gualberto

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web