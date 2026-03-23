Pasquetta sull' Etna | da Piano Vetore al rifugio Gualberto

Trascorri la Pasquetta 2026 immerso nella natura, tra colate laviche, boschi incantati e deliziosi rifugi sull’Etna! Un’escursione facile e panoramica, perfetta per rigenerarsi, staccare dalla routine e condividere una giornata speciale con altri amanti della natura. Il percorso - Partiremo da Piano Vetore (1740 m s.l.m.) per imboccare uno dei sentieri più affascinanti e antichi del Parco dell’Etna: il Monte Nero degli Zappini, elaborato nel 1991. Durante il cammino esploreremo: - Colate laviche storiche e recenti, come quella del 1985; - Piccoli coni vulcanici, panorami mozzafiato e vegetazione tipica dell’Etna; - Boschi di pino laricio,... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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