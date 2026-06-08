Tramonto dal deserto di Sicilia | escursione con cena degustazione in masseria

Sabato 13 giugno, “Etna e Dintorni” organizza un’escursione nel deserto di Sicilia, con partenza al tramonto. L’evento include una cena e una degustazione presso una masseria. La proposta si svolge in un’area considerata unica nel suo genere, caratterizzata da un paesaggio desertico nel cuore dell’isola. L’attività prevede un percorso guidato e momenti di ristoro, offrendo ai partecipanti un’esperienza legata alla natura e alla tradizione locale.

“Etna e Dintorni” propone un esclusivo tramonto sabato 13 giugno nel luogo più originale: il deserto di Sicilia. Segue una cenadegustazione in una tipica masseria. Una suggestiva escursione pomeridiana tra natura, storia e gastronomia che ci porterà in un luogo unico e originale da cui godremo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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