Escursione al tramonto sulle colline di Lari

Da pisatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'escursione al tramonto sulle colline di Lari permette di ammirare panorami che vanno dal Monte Pisano al mare, includendo anche le Alpi Apuane e i Monti Livornesi. L'itinerario si svolge nell'ora più suggestiva del giorno, offrendo viste spettacolari durante il calare del sole. L'escursione si svolge su sentieri di collina, ideali per chi desidera vivere un’esperienza all'aperto con viste panoramiche.

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In questa escursione sulle colline larigiane verso il tramonto è possibile gustare, nell’ora più affascinante del giorno, panorami splendidi che spaziano dal Monte Pisano al mare, dalle Alpi Apuane ai Monti Livornesi.Si parte dal caratteristico borgo di Sant’Ermo con la sua Pieve; sbirciando tra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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