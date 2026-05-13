Escursione cena e degustazione vini in rifugio

Il 23 maggio si svolgerà l'evento Luna di Selva, che prevede un'escursione serale fino al rifugio Bocca di Selva in Lessinia. Dopo aver camminato sotto un cielo di stelle, i partecipanti saranno accolti al rifugio con una degustazione di vini provenienti dalla cantina Ongaresca. La serata continuerà con una cena preparata presso il rifugio, offrendo un’esperienza completa tra natura e sapori locali.

Il 23 maggio sotto un cielo di stelle si terrà l'evento Luna di Selva. Presso il rifugio Bocca di Selva in Lessinia, vi accompagneremo in una splendida escursione serale e una volta al rifugio vi accoglieremo con una degustazione di vini della cantina Ongaresca, la cena e il tutto condito da un.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Moonlight Lessinia | Escursione e Degustazione al Rifugio Lausen | Monte Caro & Monte Veronese

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