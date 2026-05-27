Napoli auto si ribalta sui binari del tram | conducente positivo all’alcol test

Notizia in breve

Nella notte in via Ponte dei Granili, un’auto si è ribaltata sui binari del tram. Il conducente, un uomo di 39 anni, ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro la recinzione di un cantiere stradale e si è ribaltato. Durante i controlli, è risultato positivo all’alcol test. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di eventuali feriti. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e i rilievi.