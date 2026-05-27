Napoli auto si ribalta sui binari del tram | conducente positivo all’alcol test
Nella notte in via Ponte dei Granili, un’auto si è ribaltata sui binari del tram. Il conducente, un uomo di 39 anni, ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato contro la recinzione di un cantiere stradale e si è ribaltato. Durante i controlli, è risultato positivo all’alcol test. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di eventuali feriti. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione e i rilievi.
Incidente nella notte in via Ponte dei Granili. Un 39enne ha perso il controllo dell’auto finendo contro la recinzione di un cantiere stradale prima di ribaltarsi sui binari del tram. Patente ritirata dalla Polizia Locale. Grave incidente stradale nella notte a Napoli, nella zona di via Ponte dei Granili, in direzione San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 39 anni ha perso il controllo dell’auto a causa dell’alta velocità andando a schiantarsi violentemente contro la recinzione di un cantiere stradale. L’impatto è stato particolarmente violento: la vettura si è ribaltata terminando la sua corsa direttamente sulla sede del tram. 🔗 Leggi su 2anews.it
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